PM Modi tweet | భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా ప్రధానుల ఫోన్‌ సంభాషణ.. సంతోషంగా ఉందని మోదీ ట్వీట్‌

August 26, 2024 / 01:24 PM IST

PM Modi tweet : భారత (India) ప్రధాని నరేంద్రమోదీ (PM Narendra Modi)‌, ఆస్ట్రేలియా (Australia) ప్రధాని ఆంటోనీ అల్బనీస్‌ (PM Anthony Albanese) సోమవారం ఉదయం ఫోన్‌లో మాట్లాడుకున్నారు. ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాల (Bilateral relations) పై వారు చర్చించుకున్నారు. అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్వాడ్‌ (Quad) లాంటి బహుముఖ వేదికలపై కూడా పరస్పర సహకారం అందించుకోవాలని ఇరు దేశాల ప్రధానులు నిర్ణయించుకున్నారు.

ఈ విషయాన్ని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా వెల్లడించారు. ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని, మిత్రుడు అయిన ఆంటోనీ అల్బనీస్‌తో మాట్లాడటం చాలా సంతోషంగా ఉందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షి సంబంధాల్లోని పురోగతిపై తామిద్దరం చర్చించామని చెప్పారు. అదేవిధంగా క్వాడ్‌ లాంటి అంతర్జాతీయ బహుముఖ వేదికలపై కూడా భారత, ఆస్ట్రేలియా పరస్పరం సహకరించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు.

Prime Minister Narendra Modi tweets, “Delighted to speak to my friend Prime Minister of Australia Anthony Albanese. We took stock of progress in our bilateral relations and cooperation in the multilateral fora, including the Quad.” pic.twitter.com/CGiJrOB1iB

— ANI (@ANI) August 26, 2024