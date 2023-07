July 11, 2023 / 01:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని ఢిల్లీ-మీట‌ర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై ఇవాళ ఉద‌యం ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. మ‌హేంద్ర ఎస్‌యూవీ వాహ‌నాన్ని స్కూల్ బ‌స్సు(Delhi School Bus) ఢీకొన్న ఘ‌ట‌న‌లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన‌ ఆరు మంది మృతిచెందారు. అయితే ప్ర‌మాదానికి గురైన బ‌స్సు.. రాంగ్ రూట్లో సుమారు 9 కిలోమీట‌ర్లు ప్ర‌యాణించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీలోని ఘాజిపూర్‌లో సీఎన్‌జీ నింపుకున్న బ‌స్సు డ్రైవ‌ర్‌.. త‌ప్పుడు లేన్‌లో ప్ర‌యాణించాడు. అయితే మీర‌ట్ నుంచి గురుగ్రామ్ వెళ్తున్న ఎస్‌యూవీని ఆ బ‌స్సు ఢీకొన్న‌ది. అతివేగంగా రాంగ్ రూట్లో వ‌చ్చి ఢీకొన‌డంతో కారులో ఉన్న ఆరుగురు మృతిచెందారు.

Six people dead in a fatal crash between a school bus and an SUV on the Delhi-Meerut Expressway near Ghaziabad. #BusAccident #Ghaziabad #DelhiMeerutExpressway #CCTVFootage pic.twitter.com/ye6zHKKyVX

ఈ ప్ర‌మాదంలో స్కూల్ బ‌స్సు డ్రైవ‌ర్‌దే త‌ప్పు అని పోలీసులు తేల్చారు. రాహుల్ విహార్ వ‌ద్ద ప్ర‌మాదం జ‌రిగింద‌ని పోలీసులు వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌స్తుతం బ‌స్ డ్రైవ‌ర్‌ను అరెస్టు చేశారు. ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే రాంగ్ లేన్‌లో బ‌స్సు డ్రైవ‌ర్ 9 కిలోమీట‌ర్ల దూరం ప్ర‌యాణించిన‌ట్లు అక్క‌డ డ్యూటీలో ఉన్న ట్రాఫిక్ పోలీసు తెలిపారు. ఎఫ్ఐఆర్‌లో క‌ఠిన‌మైన సెక్ష‌న్లు న‌మోదు చేయ‌నున్న‌ట్లు ఘ‌జియాబాద్ డీసీపీ దేహ‌త్ శుభ‌మ్‌ చెప్పారు.

Information is that for 8 long kilometres, this school bus drove on the wrong side of this busy Delhi-Meerut Highway (Expressway)

What were highway authorities doing? Sleeping?

What were the Police doing? Ignoring?

6 innocents are dead already.

Human life has zilch value in our… pic.twitter.com/hFsvP1R6DJ

— Sandeep Manudhane (@sandeep_PT) July 11, 2023