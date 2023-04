Watch: తుపాకీ గురిపెట్టిన నేరస్తుడు.. ధైర్యంగా ఎదుర్కొని నిరాయుధుడ్ని చేసిన పోలీస్‌

April 5, 2023 / 05:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఒక నేరస్తుడు పోలీస్‌ పైకి తుపాకీ గురిపెట్టాడు. అయితే ఒక పోలీస్‌ హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించాడు. ఇటుక విసిరి ఆ నేరస్తుడ్ని నిరాయుధుడ్ని చేశాడు. అనంతరం అతడ్ని కిందపడేసి పట్టుకున్నాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మంగళవారం నంగ్లోయ్ జాట్ సమీపంలోని నీలోతి ప్రాంతంలో పోలీస్‌ హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు మనోజ్, దేవేందర్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. మచ్చి చౌక్‌ సమీపం వద్ద ఇద్దరు నిందితులు బైక్‌పై వెళ్లడాన్ని ఈ పోలీసులు చూశారు. ఆ నిందితులు కూడా పోలీసులను చూసి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో పోలీసులు వెంబడించగా వారి బైక్‌ అదుపుతప్పి రోడ్డుపై పడింది. బైక్‌ నడుపుతున్న వ్యక్తిని పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ దేవేందర్‌ అదుపులోకి తీసుకున్నాడు.

కాగా, బైక్‌ వెనక ఉన్న మరో నిందితుడు అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. తన వద్ద ఉన్న గన్‌ను బయటకు తీశాడు. దానిని ఎక్కుపెట్టి రోడ్డుపై ఉన్న వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేశాడు. బైక్‌పై వెళ్తున్న వ్యక్తిని ఆపి తుపాకీతో బెదిరించి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో పోలీస్‌ హెడ్‌ కానిస్టేబుల్ మనోజ్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించాడు. గన్‌ గురిపెట్టిన వ్యక్తి పైకి ఇటుక రాయి విసిరాడు. ఆ తర్వాత ధైర్యంగా అతడి వైపు వెళ్లి కిందకు నెట్టాడు. ఇంతలో స్థానికులు కూడా పోలీసులకు సహకరించారు. కిందకు నెట్టి పట్టుకున్న నిందితుడ్ని పలువురు కాళ్లతో తన్నారు.

మరోవైపు ఆ ఇద్దరు నిందితులను ధ్యాన్‌ సింగ్‌, నవనీత్‌గా గుర్తించారు. నిందితుడు ధ్యాన్ సింగ్ గతేడాది బెయిల్‌పై విడుదలయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం అతడు చిన్న చిన్న నేరాలకు పాల్పడినట్లు వెల్లడించారు. కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. నెటిజన్లు దీనిపై స్పందించారు. గన్‌ ఎక్కుపెట్టిన నిందితుడ్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని నిరాయుధుడ్ని చేసిన హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ మనోజ్‌ను ప్రశంసించారు.

#WATCH | Delhi Police beat staff hurled a brick at a criminal to disarm him and then overpowered him with the help of general public in Nilothi. The criminal had a country-made pistol. The other criminal was already nabbed by Police. Both criminals were identified as Dhyan Singh… pic.twitter.com/DDgpMPD4j4

— ANI (@ANI) April 4, 2023