January 24, 2023 / 04:20 PM IST

MCD uproar | ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ (ఎంసీడీ) మేయర్‌ ఎన్నికలో గందరగోళం నెలకొన్నది. సంఖ్యాబలం లేకున్నా మేయర్‌ పదవికి పోటీ చేసిన బీజేపీ.. సమావేశాన్ని హైజాక్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. వీరికి ఆప్‌ కౌన్సిలర్లు గట్టిపోటీ ఇచ్చి నిలబడటంతో గత్యంతరంలేని పరిస్థితుల్లో మేయర్‌ ఎన్నికను వాయిదా వేశారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ-ఆప్‌ సభ్యులు ఒకరినొకరు తోసుకోవడం, కుర్చీలు విసురుకోవడం కనిపించింది. పెద్ద ఎత్తున భద్రతా బలగాలను మోహరించినా.. సమావేశం సజావుగా సాగలేదు.

ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ మేయర్‌, డిప్యూటీ మేయర్‌, స్టాండింగ్‌ కమిటీ సభ్యుల ఎన్నికల ప్రక్రియ గందరగోళం మధ్య వాయిదా పడింది. మేయర్‌ ఎన్నికకు ఓటింగ్‌ ప్రారంభం కాగానే భారీ రచ్చ మొదలైంది. బీజేపీ సభ్యులు ఎన్నికను హైజాక్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా.. ఆప్‌ సభ్యులు విజయవంతంగా అడ్డుకున్నారు. దాంతో ఆప్‌ సభ్యులపైకి బీజేపీ కార్పోరేటర్లు దూసుకుపోగా.. ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఒక దశలో కుర్చీలు, వాటర్‌ బాటిల్స్‌ కూడా విసురుకున్నారు. ఎన్నిక జరిపేందుక వాతావరణం లేకపోవడంతో సమావేశాన్ని వాయిదా వేశారు.

#WATCH | Delhi: Ruckus at Civic Center as BJP, AAP councillors clash with each other amid ensuing sloganeering ahead of Delhi Mayor polls. pic.twitter.com/v1HXUxawSC

— ANI (@ANI) January 6, 2023