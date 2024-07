July 5, 2024 / 11:57 AM IST

Arvind Kejriwal | ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్‌, ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ (Arvind Kejriwal)కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో (Delhi High Court) ఊరట దక్కలేదు. మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి సీబీఐ మోపిన అవినీతి కేసులో సీఎం దాఖలు చేసిన బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై ఈరోజు ఢిల్లీ హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. ఈ మేరకు సీబీఐకి నోటీసులు (CBI) జారీ చేసింది. కేజ్రీవాల్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని నోటీసులు ఇచ్చింది. అనంతరం తదుపరి విచారణను జులై 17కు వాయిదా వేసింది.

Excise Police Case | Delhi HC issues notice to the CBI on a plea moved by Delhi’s Chief Minister Arvind Kejriwal seeking bail in a CBI case connected to the Excise Policy matter. Next date is July 17.

