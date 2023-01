January 5, 2023 / 03:25 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీలోని క‌నాట్ ప్లేస్‌లో మ్యుజిషియ‌న్ చేప‌ట్టిన గిటార్ పెర్ఫామెన్స్‌ను ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అడ్డ‌గించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. రోడ్డుపై అత‌డు సాంగ్ ప్లే చేస్తుండ‌గా వినేందుకు పెద్ద ఎత్తున జ‌నం గుమికూడారు. అయితే ఆ వ్య‌క్తి గిటార్ పెర్ఫామెన్స్‌ను కానిస్టేబుల్ మ‌ధ్య‌లోనే అడ్డుకున్నాడు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వీడియోను న‌టుడు రాజేష్ తైలంగ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

Watched this clip on Instagram. @DelhiPolice this is not done. These artists make our delhi more aesthetical, musical. Shame !!! pic.twitter.com/FJhENQGkdV

— Rajesh Tailang (@rajeshtailang) January 4, 2023