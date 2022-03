March 17, 2022 / 03:24 PM IST

కాంగ్రెస్ ఎంపీ శ‌శిథ‌రూర్ గురించి తెలుసు క‌దా. ఆయ‌న మాట్లాడే ఇంగ్లీష్.. వాడే వొకాబ్యుల‌రీని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్‌లో ప్రావీణ్యులై ఉండాలి. తాజాగా శ‌శి థ‌రూర్ ట్వీట్ ఒక‌టి సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. అది కూడా త‌న సొంత రాష్ట్రం కేర‌ళ గురించే.

సౌత్ ఇండియన్స్ చాలామందికి హిందీ భాష మీద అంత‌గా ప‌ట్టు ఉండ‌దు. అలాగే.. నార్త్ ఇండియ‌న్స్‌కు కూడా ద‌క్షిణాది భాష‌ల‌పై అంత‌గా అవ‌గాహ‌న ఉండ‌దు. ఈనేప‌థ్యంలో హిందీ మాట్లాడే వాళ్లు కేర‌ళ రాష్ట్రాన్ని క‌రేళా రాష్ట్రంగా మార్చార‌ని శ‌శి థ‌రూర్ ట్వీట్ చేశారు. క‌రేలా అంటే హిందీలో కాక‌ర‌కాయ‌. నిజానికి.. కేర‌ళ రాష్ట్రం మ్యాప్‌ను చూస్తే అది అచ్చం కాక‌ర‌కాయ ఆకారంలోనే ఉంటుంది.

త‌మ‌ది గార్డ్స్ ఓన్ కంట్రీ కాదు.. గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అంటూ మ‌రో ట్వీట్ కూడా చేశారు శ‌శి థ‌రూర్. దీంతో ఆ ట్వీట్‌ను నెటిజ‌న్లు తెగ వైర‌ల్ చేస్తున్నారు. మ‌న‌ది భార‌తదేశం. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే దేశం కాదు. మ‌మ్మ‌ల్ని హిందీ లేదా మ‌ళ‌యాలం భాష‌ల్లో ప‌రీక్షించండి కానీ.. ఏలియ‌న్ భాష అయిన ఇంగ్లీష్‌లో ఎందుకు అంటూ కొంద‌రు నార్త్ నెటిజ‌న్లు శ‌శి థ‌రూర్ ట్వీట్‌పై కామెంట్లు చేశారు.

కొంద‌రు ద‌క్షిణాది రాజ‌కీయ నాయ‌కులు హిందీ భాష గురించి పెద్ద‌గా వివాదాలు చేయ‌రు. వాళ్ల‌కు స‌రిగ్గా హిందీ రాకున్నా.. తాము చెప్పాల‌నుకునేది ఏదో క‌మ్యూనికేట్ చేయ‌గ‌లుగుతారు. అదే మ్యూచువ‌ర్ రెస్పెక్ట్ అంటే అంటూ ఇటీవ‌ల నిర్మ‌లా సీతారామ‌న్ ది కశ్మీర్ ఫైల్స్ సినిమా గురించి ప్ర‌స్తావించిన వీడియోను ఓ నెటిజ‌న్ షేర్ చేశాడు.

I am 39 years old and belongs to his Hindi Speaking bretheren: I have never seen anyone spelling the state as “Karela”.

This is hate mongering.

Also judge us on our Hindi or Malayalam, why judging our English which is an alien language to both of ushttps://t.co/YHZL1uvauC

— Praveen (@ai_9in) March 15, 2022