Karnataka Assembly Elections | 124 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితాను విడుదలచేసిన కాంగ్రెస్‌

March 25, 2023 / 09:34 AM IST

బెంగళూరు: కర్ణాటక అసెంబ్లీకి (Karnataka Assembly Elections)త్వరలో ఎన్నికలు జరుగునున్నాయి. ఇంకా నోటిఫికేషన్‌ వెలువడనప్పటికీ రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికలకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించాయి. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్‌ (Congress) పార్టీ 124 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితాను (first list) విడుదల చేసింది. ఇందులో మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధ రామయ్య (Siddaramaiah), పీసీసీ అధ్యక్షుడు డీకే శివకుమార్‌ (DK Shivakumar) కూడా ఉన్నారు. సిద్ధ రామయ్య.. వరుణ నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దిగుతుండగా, శివకుమార్‌ కనకపుర నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేస్తున్నారు.

Congress party announces the first list of 124 candidates for Karnataka Assembly Elections.

Names of former CM Siddaramaiah, and State party president DK Shivakumar are present in the first list. pic.twitter.com/TC9vXJfrX5

