July 13, 2024 / 10:55 AM IST

రాయ్‌పూర్: చ‌త్తీస్‌ఘ‌డ్ సీఎం(Chhattisgarh Chief Minister) విష్ణుదేవ్ సాయి ఇవాళ త‌న మంత్రుల బృందంతో క‌లిసి అయోధ్య‌కు వెళ్లారు. ప్ర‌త్యేక విమానంలో ఆ గ్రూప్ అంతా అయోధ్య ప‌య‌న‌మైంది. రాయ్‌పూర్ నుంచి వాళ్లు బ‌య‌లుదేరి వెళ్లారు. విమానాశ్ర‌యంలో జైశ్రీరాం అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 22వ తేదీన అయోధ్య‌లో రామాల‌యాన్ని ప్రారంభించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇవాళ ఉద‌యం 11 నుంచి సాయంత్రం 5 గంట‌ల మ‌ధ్య చ‌త్తీస్‌ఘ‌డ్ మంత్రివ‌ర్గం రామ్‌ల‌ల్లాను ద‌ర్శించుకోనున్న‌ది. ఇటీవ‌లే బీహార్ డిప్యూటీ సీఎం స‌మ్రాట్ చౌద‌రీ కూడా శ్రీరాముడిని ద‌ర్శించుకున్నారు. ఆయ‌న త‌న త‌ల‌నీలాలు అర్పించి, త‌న త‌ల‌పాగ‌ను స్వామికి కానుక‌గా స‌మ‌ర్పించిన విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH | Raipur: Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai along with his cabinet leaves for Uttar Pradesh’s Ayodhya https://t.co/VopVk8Fho6 pic.twitter.com/UJyCY6nkwn

— ANI (@ANI) July 13, 2024