Chandrayaan-3 | చంద్రయాన్-3 నుంచి అందని సిగ్నల్స్.. ప్రకటించిన ఇస్రో..

September 22, 2023 / 09:27 PM IST

Chandrayaan-3 | చంద్రయాన్-3 ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఇస్రో కీలక నిర్ణయం ప్రకటించింది. విక్రం ల్యాండర్, ప్రజ్ఞాన్ రోవ‌ర్‌ నుంచి సిగ్నల్స్ అందడం లేదని తెలిపింది. విక్రం ల్యాండర్, ప్రజ్ఞాన్ రోవ‌ర్‌ ప్రస్తుత పరిస్థితి గురించి తెలుసుకోవడానికి కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇస్రో శుక్రవారం ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. అయినా, వాటితో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తామని ఎక్స్ (మాజీ ట్విట్టర్) ఖాతాలో ఇస్రో పోస్ట్ చేసింది.

‘నిద్రావస్తలో ఉన్న విక్రం ల్యాండర్, ప్రజ్ఞాన్ రోవ‌ర్‌‌లతో కమ్యూనికేషన్ పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం సిగ్నల్స్ అందడం లేదు.. అయినా మా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తాం’ అని ఇస్రో పేర్కొంది.

ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం శుక్రవారం సాయంత్రానికి లాండ్ రోవర్, ప్రజ్ఞాన్ రోవ‌ర్‌ రీయాక్టివేట్ కావాల్సి ఉంది. అనివార్య కారణాల వల్ల శనివారానికి వాటి రీయాక్టివేషన్ వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించినట్లు ఇస్రో వెల్లడించింది.

Chandrayaan-3 Mission:

Efforts have been made to establish communication with the Vikram lander and Pragyan rover to ascertain their wake-up condition.

As of now, no signals have been received from them.

Efforts to establish contact will continue.

— ISRO (@isro) September 22, 2023