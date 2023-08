8 మీటర్లు ప్రయాణించిన ప్రజ్ఞాన్‌

August 26, 2023 / 04:20 AM IST

బెంగళూరు, ఆగస్టు 25: జాబిల్లిపై కాలుమోపిన విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌, ప్రజ్ఞాన్‌ రోవర్‌ తమ పనిని ప్రారంభించాయి. ఇప్పటికే ల్యాండర్‌ నుంచి బయటికి వచ్చిన రోవర్‌ ప్రజ్ఞాన్‌ పరిశోధనలు ప్రారంభించింది. ల్యాండింగ్‌ సైట్‌ నుంచి 8 మీటర్ల దూరం ఇది ప్రయాణించింది. ఈ మేరకు ఇస్రో శుక్రవారం వెల్లడించింది. ‘ప్రొపల్షన్‌ మాడ్యూల్‌, ల్యాండర్‌, రోవర్లలోని పేలోడ్లు యాక్టివేట్‌ అయ్యాయి.

ప్రజ్ఞాన్‌ విజయవంతంగా 8 మీటర్ల దూరం ప్రయాణించింది. అందులోని ఎల్‌ఐడీఎస్‌, ఏపీఎక్స్‌ఎస్‌ పేలోడ్లు పని మొదలుపెట్టాయి’ అని ఇస్రో తెలిపింది. మరోవైపు ల్యాండర్‌ నుంచి బయటికి వస్తున్న రోవర్‌ వీడియోను ఎక్స్‌ వేదికగా షేర్‌ చేసింది. తొలుత జాబిల్లిపై ల్యాండర్‌ దిగుతుండగా చంద్రయాన్‌-2 ఆర్బిటర్‌ కెమెరాతో చిత్రీకరించిన వీడియోను ఇస్రో షేర్‌ చేసింది.

రోవర్‌లోని ఏపీఎక్స్‌ఎస్‌ పేలోడ్‌ రసాయన, ఖనిజ కూర్పుపై పరిశోధనలు చేస్తుంది. ఎల్‌ఐబీఎస్‌ పేలోడ్‌ మెగ్నీషియం, సిలికాన్‌, అల్యూమినియం తదితర ఖనిజాలను అన్వేషిస్తుంది. ల్యాండర్‌ పేలోడ్లు ఇల్సా, రంభ, సీహెచ్‌ఏఎస్‌టీఈలతో పాటు ప్రొపల్షన్‌ మాడ్యూల్‌లోని షేప్‌ పేలోడ్‌ సైతం యాక్టివేట్‌ అయింది.

