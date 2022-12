Viral Video | ఢిల్లీలో కుప్పకూలిన నాలుగంతస్తుల భవనం.. వీడియో వైరల్‌..!

December 5, 2022 / 03:33 PM IST

Viral Video | ఢిల్లీలో నాలుగంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. నార్త్‌ ఢిల్లీలోని శాస్త్రి నగర్‌లో గల నాలుగంతస్తుల పురాతన భవనం సోమవారం పేకమేడలా కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో బిల్డింగ్‌లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. భవనం శిథిలావస్థకు చేరుకున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు అందులో నివసించే వారిని అక్కడి నుంచి ముందే తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. భవనం కూలిపోతున్న దృశ్యాలను స్థానికులు వీడియో తీశారు.

‘ఘటన జరిగినట్లు ఉదయం 8:45 గంటల ప్రాంతంలో సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నాం. ప్రమాదంలో పలువురు గాయపడ్డారు. లక్కీగా ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదు. ఘటనపై ఎంసీడీ, డీడీఎంఏ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు’ అని సీనియర్‌ పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#WATCH | A four-storey building collapsed in North Delhi's Shastri Nagar. There was no loss of life as the house was already empty. As soon as the information was received, vehicles of Delhi Police, Fire and Ambulance reached the spot.

