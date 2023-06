Woman rescued | నది పక్కన పార్క్‌ చేసిన కారులో మహిళ.. వరద పెరిగి కొట్టుకుపోయిన కారు.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..! Video

June 25, 2023 / 04:02 PM IST

పంచకుల: హర్యానాలో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాంతో నదులన్నీ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇవాళ పంచకుల ఏరియాలోని ఘగ్గర్‌ నది పక్కన ఓ మహిళ కారు పార్కు చేసుకుని కూర్చుంది. కుండపోత వర్షంవల్ల నదికి వరద తాకిడి పెరగడంతో అది ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది. దాంతో మహిళతో సహా కారు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయింది.

కొంతదూరం వెళ్లి ఓ వంపు దగ్గర బండరాళ్లపై ఇరుక్కుపోయింది. ఇది గమనించిన స్థానికులు ఆ కారులోని మహిళను రక్షించేందుకు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. తాళ్ల సాయంతో కారు దగ్గరికి వెళ్లారు. సన్నగా ఉన్న ఓ యువకుడిని ఆ కారులోపలికి పంపి స్పృహ తప్పి ఉన్న మహిళను వెలుపలికి తీశారు. అనంతరం ఆమెను బయటికి తీసుకొచ్చి ఆస్పత్రిలో చేర్చారు.

ప్రస్తుతం ఆమెకు చికిత్స కొనసాగుతున్నది. కాగా, మహిళను స్థానికులు కాపాడిన ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కొందరు తమ మొబైల్స్‌లో వీడియోలు తీసి ట్విటర్‌లో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కింది వీడియోలో మీరు కూడా ఆ దృశ్యాలను వీక్షించవచ్చు..

#WATCH | Haryana | A woman’s car swept away due to a sudden excessive water flow in the river due to rain in Kharak Mangoli, Panchkula. The car was parked near the river. The woman had arrived here to offer prayers at a temple. She has been admitted to a hospital. Efforts to… pic.twitter.com/UlCcsuqNH1

— ANI (@ANI) June 25, 2023