Can Check In Any Time You Like But Memes Over Delhi Airport Chaos

ఇది ఎయిర్‌పోర్టా..? లేక రైల్వే ప్లాట్‌ఫామా..?.. ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో రద్దీపై పేలుతున్న మీమ్స్‌..!

December 13, 2022 / 11:08 AM IST

Delhi Airport | ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో గత కొన్నిరోజులుగా తీవ్రమైన రద్దీ నెలకొంటున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రయాణికులు అన్ని రకాల చెకింగ్‌లు పూర్తి చేసుకొని విమానం ఎక్కేందుకు కొన్ని గంటల సమయం పడుతోంది. వారాంతంలో రద్దీ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. గంటల తరబడి అక్కడే వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో రద్దీపై సోషల్‌ మీడియాలో మీమ్స్‌ పేలుతున్నాయి.

‘ఇది ఎయిర్‌పోర్టా..? లేక రైల్వే ప్లాట్‌ఫామా..?’, ‘డెబ్బైల్లోని రేషన్‌ దుకాణాలు..’ ‘ఢిల్లీ విమానాశ్రయం ఇప్పుడు హోటల్ కాలిఫోర్నియా. మీకు నచ్చిన సమయంలో చెక్ ఇన్ చేయవచ్చు, కానీ మీరు ఎప్పటికీ బయలుదేరలేరు’ అంటూ నెటిజన్లు రకరకాలుగా మీమ్స్‌ నెట్టింట పోస్టు చేస్తున్నారు.

కాగా, ఎయిర్‌పోర్టులో రద్దీ విషయమై ప్రయాణికులు తమ అవస్థలను ఆదివారం సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సాధారణ ప్రయాణికులే కాదు.. పలువురు ప్రముఖులు సైతం ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలోని పరిస్థితులను వివరిస్తూ మంత్రికి ట్యాగ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు కిక్కిరిసిన ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ లాంజ్‌ ఫొటోలను సైతం పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా మూడో టెర్మినల్‌లో ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉందని మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో కేంద్ర మంత్రి సోమవారం ఉదయం విమానాశ్రయాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. అక్కడ పరిస్థితిని పరిశీలించి.. ప్రయాణికులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.

One hour plus to clear security!Ye airport hai ya railway platform? pic.twitter.com/XMHJtZK7h6 — Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) December 13, 2022

This morning's Delhi airport saga!

The security lines at Delhi airport were last seen in front of ration shops in the seventies. Or East Bengal Mohun Bagan match ticket counters. — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) December 13, 2022

Here's an idea Delhi airport. We know about inflight movies. How about in queue films? Captive audience. I'd choose Andhadhun, but with a running time of just over two hours, it won't be enough. Perhaps Mera Naam Joker! After all, we consumers are the jokers. — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) December 13, 2022

Ha ha ha! I once landed in Delhi airport with 4 hrs. gap between international & domestic flight. I was thinking that was too much & my wife thought it was just enough! Believe me, we almost missed the connecting flight😀 — Sougata Banerji (@BanerjiSougata) December 13, 2022

Delhi airport is now Hotel California. You can check in any time you like, but you can never leave! — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) December 13, 2022