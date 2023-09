September 13, 2023 / 03:33 PM IST

సివిల్లే: సీ-296 ట్రాన్స్‌పోర్టు విమానం(C-295 Aircraft).. భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళంలో చేరింది. స్పెయిన్‌లోని సివిల్లేలో అంద‌జేత కార్య‌క్ర‌మం జ‌రిగింది. ఎయిర్‌బ‌స్ సంస్థ నుంచి ఆ విమానాన్ని ఐఏఎఫ్‌ తీసుకున్న‌ది. సీ-295 వ‌ర్గానికిచెందిన ట్రాన్స్‌పోర్టు విమానాన్ని వైమానిక ద‌ళం రిసీవ్ చేసుకోవ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి. ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ వీర్ చౌద‌రీ ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొంటున్నారు.ఎయిర్‌బ‌స్ సంస్థ‌కు చెందిన డిఫెన్స్ హెడ్ జీన్ బ్రీస్ డూమంట్ .. సీ295కి చెందిన కీస్ అంద‌జేశారు. ఐఏఎఫ్ చీఫ్ వీఆర్ చౌద‌రీ ఆ కీస్ అందుకున్నారు.

#WATCH | First C-295 transport aircraft to be received by Indian Air Force chief Air Chief Marshal VR Chaudhari in Seville, Spain today from Airbus pic.twitter.com/bI8l1iJvy5

— ANI (@ANI) September 13, 2023