December 9, 2023 / 02:44 PM IST

చండీగఢ్‌: భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ సరిహద్దు ప్రాంతంలో చైనా తయారీ పాక్ డ్రోన్‌ను (China Made Pak Drone Recovered) సరిహద్దు భధ్రతా దళం (బీఎస్‌ఎఫ్‌) గుర్తించింది. దీనిని కూల్చి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. పంజాబ్‌లోని ఫిరోజ్‌పూర్ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం రాత్రి 10.10 గంటలకు మాబోకే గ్రామ సమీపంలో అనుమానిత డ్రోన్‌ కదలికలను బీఎస్‌ఎఫ్‌ గుర్తించింది. దానిపై కాల్పులు జరిపి కూల్చివేసింది. శనివారం ఉదయం బీఎస్‌ఎఫ్‌ జవాన్లు ఆ ప్రాంతంలో తనిఖీలు చేశారు. రోహిల్లా హాజీ గ్రామం సమీపంలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పడి ఉన్న డ్రోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పాకిస్థాన్‌ సరిహద్దు నుంచి వచ్చిన ఈ డ్రోన్‌ చైనాలో తయారైనట్లు గుర్తించారు. ఈ డ్రోన్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియో క్లిప్‌ను బీఎస్‌ఎఫ్‌ విడుదల చేసింది.

కాగా, పాకిస్థాన్‌ సరిహద్దులో డ్రోన్‌ల సహాయంతో ఆయుధాలు, డ్రగ్స్‌ను భారత భూభాగంలోకి అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు. తరచుగా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. స్మగ్లర్లు డ్రోన్ల ద్వారా స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న సమస్య పంజాబ్‌లో తీవ్రంగా ఉంది. ఈ వారం ప్రారంభంలో బీఎస్‌ఎఫ్‌, పంజాబ్ పోలీసుల సంయుక్త ఆపరేషన్‌లో అమృత్‌సర్ సెక్టార్‌లో పాకిస్థాన్‌ డ్రోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అది కూడా చైనాలో తయారైనట్లుగా గుర్తించారు.

𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐁𝐒𝐅

After a Pakistani drone violated Indian airspace and was intercepted by #BSF troops with firing. @BSF_Punjab troops launched a search operation, recovering a Pakistani drone (DJI Mavic 3 Classic – Made in China) from a… pic.twitter.com/HBo2ZZvcU4

— BSF PUNJAB FRONTIER (@BSF_Punjab) December 9, 2023