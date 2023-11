Diwali Celebrations | దీపావళి వేడుకల్లో షారుఖ్‌ పాటకు స్టెప్పులేసిన అమెరికా రాయబారి.. వీడియో వైరల్‌

November 11, 2023 / 11:06 AM IST

Diwali Celebrations | దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి వేడుకలను (Diwali Celebrations) ప్రజలు అంగరంగ వైభవంగా జరపుకుంటున్నారు. ఈ వెలుగుల పండుగను దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారు కూడా ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు. ప్రత్యేక విందులు ఏర్పాటు చేసి అంతా కలిసి పండుగను ముందుగానే జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంలో శుక్రవారం దీపావళి (Diwali) వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సెలబ్రేషన్స్‌లో భారత్‌కు అమెరికా రాయబారి ఎరిక్‌ గార్సెట్టి (Eric Garcetti) పాల్గొని తన డ్యాన్స్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు షారుఖ్‌ ఖాన్‌ నటించిన బాలీవుడ్‌ చిత్రం ‘దిల్‌ సే’లోని ‘ఛయ్య.. ఛయ్యా’ (Chaiyya Chaiyya) పాటకు స్టెప్పులేసి ఆకట్టుకున్నారు. సంప్రదాయ కుర్తా పైజామా ధరించి, కళ్లజోడు పెట్టుకుని డ్యాన్స్‌ అదరగొట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

I applaud the jovial spirit of US Ambassador to India, Mr. @ericgarcetti, for showing delightful interest in Diwali celebrations. Let there be light and happiness in the relationship of US and India like this forever!@USAmbIndia pic.twitter.com/8COlQ5EGlQ

