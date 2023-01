CM Jhumur Dance | ఝూమర్‌ నృత్యంతో అలరించిన అసోం సీఎం.. హిమంతతో కాలు కదిపిన భార్య రింకీ

January 9, 2023 / 05:12 PM IST

CM Jhumur Dance | ఎల్లప్పుడూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచే అసోం ముఖ్యమంత్రి.. చిన్నపిల్లాడిలా మారిపోయాడు. వారితో కలిసి ఝూమర్‌ నృత్యం చేస్తూ ఎంజాయ్‌ చేశారు. ఆయన భార్య కూడా ఆయనతో కలిసి కాలు కదిపింది. ఆదివారం సాయంత్రం తన అధికారిక నివాసంలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్‌లో ప్రత్యేక డ్యాన్స్‌ చేసిన అసోం సీఎం అలరించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి విందు ఆరగించారు. ఈ వీడియోను సీఎం తన ట్విట్టర్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు.

అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ పాఠశాల విద్యార్థులను ఆశ్చర్యపరిచారు. వారితో అసోం సాంప్రదాయక నృత్యం చేసి చిన్న పిల్లాడిగా మారిపోయాడు. దిస్‌పూర్‌లోని ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసంలో జరిగిన ఒక ఈవెంట్‌లో విశ్వనాథ్‌లోని హటింగా టీఈ మోడల్‌ స్కూల్‌ పిల్లల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. పిల్లలు జానపద నృత్యాలు చేయడం మొదలుపెట్టగానే హిమంత శర్మలోని కళాకారుడు నిద్రలేచాడు. అంతే వారితో కలిసి ఝూమర్‌ డ్యాన్స్‌ చేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma joined artists performing a traditional folk dance with students from Hatinga Tea Estate Model School at M-6 CM's Residence, Dispur yesterday pic.twitter.com/Z4Lyui0fGx

— ANI (@ANI) January 8, 2023