Watch: పొలం దున్నుతున్న రైతు, అతడి పక్కనే పులి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

July 15, 2023 / 05:37 PM IST

లక్నో: ఒక రైతు ట్రాక్టర్‌తో పొలం దున్నుతున్నాడు. అయితే ఆ రైతు సమీపంలో ఒక పులి సంచరించింది (Tiger Strolls). ఎంతో తాపీగా అక్కడి పొలాల్లో తిరిగింది. మరో రైతు తన మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డ్‌ చేసిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పిలిభిత్ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక రైతు తన భూమిని ట్రాక్టర్‌తో దున్నుతున్నాడు. అయితే అతడికి కాస్త దూరంలో పెద్ద పులి నడుచుకుంటూ వెళ్లింది. అడవిలో కాకుండా జనారణ్యంలో ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి బెదురు లేకుండా ఆ ప్రాంతంలో సంచరించింది. ఆ సమయంలో పక్కన పొలాల్లో ఉన్న కొందరు రైతులు ఆ పులిని చూసి భయాందోళన చెందారు. ఒక రైతు తన మొబైల్‌ ఫోన్‌లో ఈ వీడియోను రికార్డ్‌ చేశాడు.

కాగా, రాజ్ లఖానీ అనే ట్విట్టర్‌ యూజర్‌ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. పొలాల వద్ద పులి సంచరిస్తుండగా దాని వెనుక ఒక రైతు ట్రాక్టర్‌తో పొలం దున్నుతున్నాడని తెలిపారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పిలిభిత్ జిల్లాలో ఇది జరిగిందని, మరో రైతు దీనిని వీడియో తీసినట్లు ఆ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. సుమారు లక్షన్నర మంది ఈ వీడియోను వీక్షించారు. నెటిజన్లు పలు కామెంట్లు చేశారు. పులి చాలా హుందాగా నడిచి వెళ్లడాన్ని కొందరు కొనియాడారు. మనుషులు, జంతువులు ప్రకృతితో ఇలా మమేకం కావడాన్ని మరికొందరు అభినందించారు. అయితే రైతులు పని చేసే పొలాల్లో పులి సంచారం పట్ల మరికొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తినడానికి ఏదీ లభించకపోతే పులి గడ్డి తింటుందా? అని ఒకరు చమత్కరించారు.

This is Pilibhit, UP

A tiger roaming in the field & in the background farmer plowing the field.

Video shot by another farmer. pic.twitter.com/LXjOv1HVho

— Raj Lakhani (@captrajlakhani) July 12, 2023