Golden Temple | స్వర్ణ దేవాలయం వద్ద మరోసారి పేలుళ్లు.. ఆరు రోజుల్లో మూడోసారి

May 11, 2023 / 09:25 AM IST

Golden Temple | పంజాబ్‌లోని (Punjab) అమృత్‌సర్‌లో వరుస పేలుళ్లు కలకం రేపుతున్నాయి. అమృత్‌సర్‌లోని (Amritsar) చారిత్రక స్వర్ణ దేవాలయం (Golden Temple) సమీపంలో మూడోసారి భారీ పేలుడు (Bomb blast) సంభవించింది. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా పేలుడు శబ్ధాలతో దద్దరిల్లింది. గురువారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట సమయంలో స్వర్ణ దేవాలయానికి సమీపంలోని హెరిటేజ్ స్ట్రీట్‌లో ఈ పేలుడు సంభవించింది. గత ఆరు రోజుల్లో ఇది మూడోసారి కావడం గమనార్హం. అయితే ఈ ఘటనకు పాల్పడిన ఐదుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు రాష్ట్ర జీడీపీ ట్విట్టర్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. పంజాబ్‌లో శాంతి భద్రతలు, సామరస్యతను కాపాడేందుకు పోలీసు శాఖ కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించడమే ఈ పేలుడు వెనుక వారి ఉద్దేశమని వెల్లడించారు. ఘటనా స్థలంలో ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణులు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారని తెలిపారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో పెద్ద శబ్ధం వినిపించిందని నగర పోలీసు కమిషనర్‌ నౌనిహాల్‌ సింగ్‌ అన్నారు. భవనం సమీపంలో శిథిలాలను కనుగొన్నామని తెలిపారు.

స్వర్ణదేవాలయానికి (Golden Temple)కు వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న హెరిటేజ్‌ స్ట్రీట్‌ (Heritage Street)లో గత సోమవారం కూడా పేలుడు సంభవించింది. ఈ నెల 8న ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు పోలీసులు (Police) వెల్లడించారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని వెల్లడించారు. అయితే స్వర్ణ దేవాలయాన్ని సందర్శించేందుకు వచ్చిన భక్తులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు.

Press Conference will be held in #Amritsar @PunjabPoliceInd committed to maintaining peace and harmony in Punjab as per directions of CM @BhagwantMann

అంతకు ముందు ఈ నెల 6న కూడా పేలుడు చోటుచేసుకున్నది. దర్బార్‌ సాహిబ్‌ దర్గర శనివారం రాత్రి జరిగిన ఓ పేలుడులో కొందరు బాలికలు సహా పలువురు గాయపడ్డారు. అర్ధరాత్రి నిద్రిస్తున్న సమయంలో స్థానికులు ఒక్కసారిగా పేలుడు శబ్ధం వినించడంతో భయాందోళనకు గురయ్యారు. వరుస బాంబు పేలుడు ఘటనలపై పోలీసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. అయితే వరుస పేలుళ్ల ఘటనలతో ప్రజలు భయపడుతున్నారు.

#WATCH | Amritsar: Visuals from outside the building of Shri Guru Ramdas Ji Niwas from where suspects were rounded up in the aftermath of a loud sound, that was heard near the Golden Temple, which, as per the police, could be another explosion.#Punjab pic.twitter.com/CXzms3FdYw

— ANI (@ANI) May 10, 2023