ముంబైని ముంచెత్తిన వాన..

July 7, 2022 / 08:18 AM IST

ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైని వర్షం ముంచెత్తింది. మహానగరంతోపాటు థానే, నవీ ముంబైలో బుధవారం సాయంత్రం నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా వాన కురుస్తున్నది. దీంతో ముంబైలోని రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఈదురు గాలులకు పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. అంధేరీ సబ్‌వే పూర్తిగా నీటమునిగింది. మాతుంగా ప్రాంతంలో రోడ్లపై వరదలు పారుతున్నాయి. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రోడ్లపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. నిరాటంకంగా వర్షం కురుస్తుండటంతో నగరంలోని చాలా చోట్ల రహదారులు చెడిపోయాయి.

#WATCH | Maharashtra | Andheri Subway waterlogged in Mumbai as rain continues to lash the city pic.twitter.com/7kiRhDVjel

— ANI (@ANI) July 7, 2022