December 18, 2023 / 04:13 PM IST

ముంబై : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉండే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర త‌ర‌చూ ఆసక్తిక‌ర పోస్టులు, వీడియోల‌ను (Viral Video) షేర్ చేస్తుంటారు. తాజాగా ఓ వ్య‌క్తి భారీ ప‌రాటాను తయారుచేస్తున్న వీడియోను పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోతో పాటు ప‌రాటా, పిజాలో ఏది బెట‌ర్ అనే చ‌ర్చ‌కు తెర‌తీశారు.

బాలీవుడ్ న‌టుడు అభిషేక్ బ‌చ్చ‌న్ కూడా చ‌ర్చ‌లో పాలుపంచుకున్నారు. ఇక వైర‌ల్ క్లిప్‌లో స్ట‌ఫ్డ్ ప‌రాటాకు స‌న్నాహాల‌తో వీడియో ప్రారంభ‌మ‌వుతుంది. ముందుగా చెఫ్ భారీ ప‌రాటాకు కావాల్సిన ప‌దార్ధాల‌తో ప్రిప‌రేష‌న్ చేస్తుండ‌టం వీడియోలో క‌నిపిస్తుంది. ఆపై భారీ పెనంపై ప‌రాటాను గోల్డెన్ బ్రౌన్ క‌ల‌ర్ వ‌చ్చేవ‌ర‌కూ కాల్చ‌డం చూడొచ్చు.

Who needs Pizza when you can have Paratha…? pic.twitter.com/nd7aPVIAK7

— anand mahindra (@anandmahindra) December 17, 2023