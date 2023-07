Anand Mahindra | హనీమూన్ లో చెస్ ఆడుతున్న ఫొటో షేర్ చేసిన ఆనంద్ మహీంద్రా

July 22, 2023 / 03:54 PM IST

Anand Mahindra | ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థల చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా (Anand Mahindra) గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ.. తరచూ పలు ఆసక్తికర విషయాలు, వీడియోలు షేర్‌ చేస్తుంటారు. పర్సనల్‌ విషయాలను ఎక్కువగా షేర్‌ చేయకపోయినా.. సమకాలీన అంశాల మీద మాత్రం ఆయన పోస్టులు పెడుతుంటారు. అలాంటి ఆనంద్ మహీంద్రా తాజాగా తనకు సంబంధించిన ఓ ఫొటోను షేర్ చేశారు.

ఇంటర్నేషనల్ చెస్ డే (International Chess Day)ను పురస్కరించుకొని తాను చెస్ (Chess) ఆడుతున్నట్లుగా ఉన్న ఫొటోను ట్విట్టర్ లో షేర్ చేశారు. అయితే, అది ఇప్పటిది కాదంట. తన హనీమూన్ నాటి ఫొటో అని తెలిపారు. ఈ ఫొటో ఆగ్రాలో తన హనీమూన్ (Honeymoon) లో తీసుకున్న ఫొటో అని చెప్పారు. అయితే తాను అప్పుడు నిజంగా చెస్ ఆడలేదని.. జస్ట్ ఫొటోకు ఫోజులిచ్చినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ‘మీ ఫొటో చాలా బాగుంది’ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

And speaking of chess, I should have posted this yesterday on #InternationalChessDay ! was asked quite often during the @GCLlive if I played chess myself. So I foraged through my album of memories & found this pic from my honeymoon in Agra. No, that wasn’t a robotic board I was… pic.twitter.com/IYmZZT4tTX

— anand mahindra (@anandmahindra) July 21, 2023