Anand Mahindra | మ్యూజికల్ రోడ్డు.. ఆలోచన అద్భుతమంటూ వీడియో షేర్ చేసిన ఆనంద్ మహీంద్రా

July 26, 2023 / 01:04 PM IST

Anand Mahindra | సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తనకు నచ్చిన అంశాలను నెటిజన్లతో పంచుకుంటూ ఉంటారు ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా (Anand Mahindra). ఆయన ఎప్పుడు ఎలాంటి వీడియో షేర్ చేసినా అది క్షణాల్లో వైరల్ అవుతుంటుంది. నెటిజన్లను కూడా విపరీతంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. తాజాగా మహీంద్రా ఓ కొత్త వీడియోతో నెటిజన్ల ముందుకొచ్చారు. హంగేరీ (Hungary)లోని మ్యూజికల్ రోడ్డు (musical road)ను నెటిజన్లకు పరిచయం చేశారు.

అక్కడ సంగీత వాయిద్యాలను రోడ్డుపై చారలుగా గీశారు. వాహనం ఆ వాయిద్యాల చారలపై వెళ్లగానే మ్యూజిక్ రావడం గమనించొచ్చు. వీడియో షేర్ చేసిన మహీంద్రా.. ఈ ఆలోచన చాలా అద్భుతంగా ఉందని అన్నారు. మన జాతీయ రహదారులు కూడా ఇలా సంగీతం వినిపించేలా కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ (Nitin Gadkari) చర్యలు తీసుకుంటారని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

What an idea. I’m sure @nitin_gadkari ji can make our highways ‘sing’ as well. Now the only tough choice will be WHICH song or music should play when at the right speed… I would imagine it would have to change from state to state! https://t.co/lgDyKRo375

— anand mahindra (@anandmahindra) July 25, 2023