June 13, 2022 / 09:54 PM IST

మ‌హీంద్రా అండ్ మ‌హీంద్రా చైర్మ‌న్‌, దేశంలోనే ప్ర‌ముఖ వ్యాపార దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్రా సోష‌ల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. త‌న ట్విట‌ర్ ఖాతాలో స్ఫూర్తిదాయ‌క‌, ఆస‌క్తిక‌ర‌, చ‌మ‌త్కార‌మైన వీడియోల‌ను షేర్ చేస్తుంటారు. త‌న ఫాలోవ‌ర్ల‌కు కామెంట్లు కూడా పెడుతుంటాడు. ఇటీవ‌ల ఆయ‌న క‌శ్మీర్‌లోని గురేజ్ వ్యాలీలో ఓ కేఫ్ వీడియోను పెట్ట‌గా, వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఈ కేఫ్‌ను ఇండియ‌న్ ఆర్మీ న‌డిపిస్తోంది. దీనిపేరు లాగ్ హాట్ కేఫ్‌. గ‌రిమా గోయెల్ అనే మ‌హిళ ఈ కేఫ్ టూర్ వీడియో చేసింది. కేఫ్ వాతావ‌ర‌ణం, అలంక‌ర‌ణ‌, మెనూను వివ‌రించింది. వీడియో చివ‌ర‌లో భారత సైన్యానికి మ‌ద్ద‌తుగా అంద‌రూ ఈ కేఫ్‌ను సంద‌ర్శించాల‌ని ఆమె కోరింది. ఈ కేఫ్ వీడియో ఆనంద్ మ‌హీంద్ర‌ను ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. ఈ కేఫ్ 5 స్టార్‌, 7 స్టార్ కేఫ్ కాదు.. 10 స్టార్ డెస్టినేష‌న్ అని ఆయ‌న ట్యాగ్‌లైన్ ఇచ్చారు. త‌న‌కు వీలున్న‌ప్పుడు త‌ప్ప‌కుండా ఈ కేఫ్‌ను సంద‌ర్శిస్తాన‌ని చెప్పారు.

As far as I’m concerned, this Cafe is not a 5 star, nor a 7 star, but a 10 star destination! pic.twitter.com/oQZvEOanlT

— anand mahindra (@anandmahindra) June 11, 2022