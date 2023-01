ఇస్రోను ప్రశంసించిన ఆనంద్‌ మహీంద్రా..!

January 10, 2023 / 06:12 PM IST

Anand Mahidra | ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మహీంద్రా గ్రూప్స్‌ చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO)పై ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. ‘ది స్టార్ట్‌ మీ అప్‌’ పేరుతో బ్రిటన్‌కు రాకెట్‌ ప్రయోగం విఫలమైన తర్వాత ఆయన స్పందించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నది. ‘ఇది భిన్నమైన ప్రయోగం అని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ఇస్రో ప్రయోగ రికార్డును మనం ఎంత అభినందించాలో ఇలాంటి సందర్భాలు మనకు తెలియజేస్తాయి’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

ఇదిలా ఉండగా.. విమానం ద్వారా బ్రిటన్‌ తొలి అంతరిక్ష యాత్ర ప్రయోగం విఫలమైంది. ‘ది స్టార్ట్‌ మీ అప్‌’ పేరుతో బ్రిటన్‌కు చెందిన వర్జీన్‌ ఆర్బిట్‌ సంస్థ ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది. సోమవారం రాత్రి అంతరిక్షంలోకి దూసుకుపోయిన విమానం.. రాకెట్‌ను విజయవంతంగా విడుదల చేయగా.. ఆ తర్వాత రాకెట్‌ శాటిలైట్లను అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టడంలో విఫలమైంది.

రాకెట్‌ విడుదల చేసిన తర్వాత సిబ్బందిని విమానం క్షేమంగా భూమిపై తీసుకువచ్చింది. అయితే, రాకెట్‌ ప్రయోగంలో విశేషం ఏంటంటే అంతరిక్షంలోకి రాకెట్‌ నిలువునా దూసుకుపోకుండా విమానంలో కొంత దూరం తీసుకెళ్లి అక్కడి నుంచి లాంచర్‌ వెహికిల్‌ సాయంతో అంతరిక్షంలోకి పంపారు. గతంలో ఇలాంటి ప్రయత్నాలు అమెరికా చేసినా.. అవి విఫలమయ్యాయి.

