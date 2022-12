Anand Mahindra | అద్భుతం ఈ కళా నైపుణ్యం.. వీడియో చూడాల్సిందే..!

December 9, 2022 / 02:10 PM IST

Anand Mahindra | ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా శుక్రవారం ఓ ప్రత్యేకమైన వీడియోతో నెటిజన్ల ముందుకొచ్చారు. ఎన్నో అద్భుతమైన కళలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. అలాంటి కళలను కళాకారులు తమ నైపుణ్యంతో ప్రదర్శిస్తుంటారు. తాజాగా, ఆనంద్‌ మహీంద్రా సైతం ఇలాంటి వీడియోనే తాజాగా ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన పోస్టు చేసిన వీడియో ఇదివరకు ఎప్పుడూ మనం చూసుండము. ఇంతకీ వీడియోలో ఏముందంటే..

జంతువులు, పక్షుల ఆకారాలను శరీరంపై పెయింటింగ్‌గా వేసుకున్న కొందరు కళాకారులు స్టేజ్‌పై ప్రదర్శన ఇస్తారు. ఇందులో కొత్తేముంది అనుకుంటున్నారా..? అయితే చదవండి. వారు తమ శరీరాన్ని వంపులు తిప్పుతూ.. అడవిలోని పక్షులు, జంతువుల్లా మారుతూ కనిపించారు. ఓ టాలెంట్ హంట్ షోలో భాగంగా కళాకారులు ఈ విన్యాసాలు చేశారు. అయితే ప్రదర్శనలో చివరి విన్యాసం షోకే హైలెట్‌గా నిలిచింది. నలుగురు కళాకారులు కలిసి పెద్ద పులిలా మారి అందరి చేత చప్పట్లు కొట్టించుకుంటారు. వీరి కళా నైపుణ్యానికి ఎవరైనా ముచ్చట పడాల్సిందే మరి. అంత అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు.

వీడియో పోస్టు చేసిన ఆనంద్‌ మహీంద్రా ‘‘అద్భుతం.. శుక్రవారం అడవిలో ఉన్నట్టుంది. చివరి దాని కోసం వేచి చూడండి’’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియో పోస్టు చేసిన కొన్ని గంటల్లో నాలుగు లక్షల మందికి పైగా వీక్షించారు. వేలల్లో లైకులు, కామెంట్లు వచ్చాయి. ఇది చూసిన నెటిజన్లు కళాకారుల నైపుణ్యానికి ఫిదా అవుతున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం అంత అద్భుతమైన కళా నైపుణ్యాన్ని మీరూ చూసేయండి.

Fantastic. #Friday in the Forest. Wait for the last one… pic.twitter.com/puTdrKTlMW

— anand mahindra (@anandmahindra) December 9, 2022