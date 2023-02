February 22, 2023 / 04:50 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటూ త‌ర‌చూ స్ఫూర్తిదాయ‌క పోస్ట్‌లు, వీడియోల‌ను షేర్ చేసే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర తాజాగా మ‌రో ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో ఓ యువ‌కుడు అసాధార‌ణంగా రేస్‌లో విజేత‌గా నిల‌వ‌డం క‌నిపిస్తుంది.

Love this. It’s common, mid-week, to feel that you’re falling behind. But there’s always a chance to make a flying leap into first place! pic.twitter.com/vIpJmhzoUs

— anand mahindra (@anandmahindra) February 22, 2023