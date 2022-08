August 24, 2022 / 05:31 PM IST

శ్రీనగర్‌: భారత్‌లోకి చొరబడేందుకు ప్రయత్నించిన ఇద్దరు పాక్‌ ఉగ్రవాదులు మైన్‌ఫీల్డ్‌లోకి ప్రవేశించి పేలుడులో మరణించారు. జమ్ముకశ్మీర్‌ సరిహద్దులోని నియంత్రణ రేఖ వద్ద ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆగస్ట్ 22న నౌషేరా సెక్టార్‌లో నియంత్రణ రేఖకు 150 మీటర్ల దూరంలో పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు అనుమానాస్పదంగా సంచరించడాన్ని భారత ఆర్మీ గుర్తించింది. అయితే ఆ ఉగ్రవాదులు అక్కడి మైన్‌ఫీల్డ్‌లోకి ప్రవేశించి ల్యాండ్‌ మైన్‌పై అడుగుపెట్టారు. దీంతో అది పేలడంతో వారిద్దరూ మరణించినట్లు ఆర్మీ వర్గాలు తెలిపాయి.

కాగా, పేలుడు తర్వాత మరణించిన ఉగ్రవాదుల మృతదేహాలను డ్రోన్‌ ద్వారా గుర్తించినట్లు రక్షణ శాఖ ప్రతినిధి లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ దేవేందర్ ఆనంద్ తెలిపారు. సోమవారం, మంగళవారం మధ్య రాత్రి సమయంలో నౌషేరా సెక్టార్‌లోని నియంత్రణ రేఖ వద్ద భారత్‌ వైపు ఈ సంఘటన జరిగిందని చెప్పారు. పేలుడులో మరణించిన ఉగ్రవాదుల మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

మరోవైపు ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన ఒక వీడియోను భారత ఆర్మీ విడుదల చేసింది. ఇద్దరు పాక్‌ ఉగ్రవాదులు మైన్‌ఫీల్డ్‌లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత పేలుడు సంభవించింది. అనంతరం ఉగ్రవాదులు మరణించిన దృశ్యాలు కూడా ఆ వీడియోలో ఉన్నాయి.

#WATCH | On Aug 22, suspicious movement of 2 terrorists from Pakistan-based terror orgs approx 150m on Indian side of LoC was detected. Blast was thereafter observed & it was assessed that they stepped over minefield. Later, bodies were seen. Today bodies recovered: Army Sources pic.twitter.com/EP2IzVYq9L

— ANI (@ANI) August 24, 2022