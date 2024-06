Watch: ఢిల్లీలో వర్షం నీటితో నిండిన రోడ్లు.. పడవ నడిపిన బీజేపీ నేత

June 28, 2024 / 04:38 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కురిసిన భారీ వర్షాలు పలు ప్రాంతాలను ముంచెత్తాయి. దీంతో ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డుపై నిండిన నీటిలో బీజేపీ నేత బోటు నడిపారు. (BJP Councillor Rows Boat) ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. భారీ వర్షాలకు తూర్పు ఢిల్లీలోని వినోద్ నగర్ ప్రాంతం జలమయమైంది. దీంతో స్థానికంగా నివసించే బీజేపీ కౌన్సిలర్ రవీందర్ సింగ్ నేగి వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. గాలి బోటును వర్షం నీటిలో నడిపారు.

కాగా, ఆప్‌ ప్రభుత్వంపై రవీందర్ సింగ్ నేగి మండిపడ్డారు. ఢిల్లీలో అన్ని పీడబ్ల్యూడీ కాలువలు పొంగిపొర్లుతున్నాయని విమర్శించారు. మౌలిక సదుపాయాలు కుప్పకూలాయనడానికి ఇది నిదర్శనమని ఆరోపించారు. ‘వర్షాకాలం ముందు కాలువలను శుభ్రం చేయలేదు. దీంతో వర్షం వల్ల నీటి ముంపునకు దారితీసింది. వినోద్ నగర్ మునిగిపోయింది’ అని మీడియాతో అన్నారు. అయితే బీజేపీ కౌన్సిలర్ రవీందర్ సింగ్ నేగి వర్షం నీటితో నిండిన రోడ్డులో బోటింగ్‌ చేసిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Delhi: BJP Councillor Ravinder Singh Negi rows an inflatable boat amid severe waterlogging as a symbolic protest against Delhi Government. Visuals from NH9 area.

He says, "…All PWD drains are overflowing. They didn't get it cleaned ahead of Monsoon. This has led to… pic.twitter.com/eUMivjGYsR

— ANI (@ANI) June 28, 2024