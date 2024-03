March 1, 2024 / 03:27 PM IST

చెన్నై: తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌ (MK Stalin) శుక్రవారం 72వ ఏట అడుగుపెట్టారు. అయితే ఆయన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. చైనా భాష అయిన మాండరిన్‌లో బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెప్పింది. ‘తమిళనాడు బీజేపీ తరపున గౌరవనీయులైన సీఎం తిరు ఎంకే స్టాలిన్‌కు ఆయనకు ఇష్టమైన భాషలో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు!’ అని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌ చేసింది.

కాగా, తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లా కులశేఖరపట్టణంలో భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) రెండో రాకెట్‌ లాంచ్ ప్యాడ్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. దీని కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల శంకుస్థాపన చేశారు. ఈసందర్భంగా తమిళనాడు పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రి అనిత రాధాకృష్ణన్‌ ఆ రాష్ట్రంలోని పలు వార్తా ప్రతికల్లో ప్రభుత్వం తరుఫున ప్రకటనలు ఇచ్చారు. ఇందులో ఇస్రో రాకెట్‌కు చైనా జెండా రంగులున్నాయి. తమిళనాడు బీజేపీ దీనిపై మండిపడింది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం సీఎం స్టాలిన్‌ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా దానిని గుర్తు చేస్తూ చైనా భాషలో ఆయనకు శుభాకాంక్షలు చెప్పింది.

On behalf of @BJP4Tamilnadu, here’s wishing our Honourable CM Thiru @mkstalin avargal a happy birthday in his favourite language! May he live a long & healthy life! pic.twitter.com/2ZmPwzekF8

— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) March 1, 2024