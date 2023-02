February 28, 2023 / 02:31 PM IST

​Air India | ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఎయిర్‌ ఇండియా (Air India) గత కొన్ని రోజులుగా తరచూ ఏదో ఒక వివాదంలో చిక్కుకుంటూనే ఉంది. ఇటీవల మూత్ర విసర్జన ఘటనలతో తరచూ వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు విమానంలో అందించే ఫుడ్‌ (Food) విషయమై మరోసారి వార్తల్లోకెక్కింది.

ఎయిర్‌ ఇండియా (Air India) విమానం బిజినెస్‌ క్లాస్‌ (Business Class )లో ప్రయాణించిన ఓ ప్రయాణికుడు చేసిన ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం చర్చనీయాంసమవుతోంది. మహవీర్‌ జైన్‌ (Mahavir Jain) అనే వ్యక్తి ముంబై (Mumbai) నుంచి చెన్నై (Chennai) వరకు ఎయిర్‌ ఇండియా (Air India) బిజినెస్‌ క్లాస్‌ (Business Class)లో ప్రయాణించాడు. ఆ సమయంలో అతనికి అందించిన ఆహారంలో (Food) పురుగు (insect) వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని మహవీర్‌ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తూ ఎయిర్‌ ఇండియాపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన మహవీర్‌.. ‘బిజినెస్ క్లాస్‌లో వడ్డించే భోజనంలో పురుగు. పరిశుభ్రత చర్యలు తీసుకున్నట్లు కనిపించడం లేదు. నా విమానం AI671 ముంబై నుండి చెన్నైకి బయలుదేరింది. సీట్ 2సీ’ అంటూ రాసుకొచ్చాడు. దీనిపై ఎయిర్‌ ఇండియా స్పందించింది. ఘనటకు గానూ ప్రయాణికుడిని క్షమాపణలు కోరింది. దీనిపై సరైన విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

@airindiain insect in the meal served in businessclass pic.twitter.com/vgUKvYZy89

— Mahavir jain (@mbj114) February 27, 2023