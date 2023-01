ఇది స్విట్జర్లాండ్‌ కాదు.. కశ్మీర్‌ అంతకన్నా కాదు..

January 29, 2023 / 11:23 AM IST

న్యూఢిల్లీ: సోషల్‌ మీడియాలో కొందరు చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. తమకు తెలిసిన, తమను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న విషయాలను ఇతరులకు తెలియజేస్తుంటారు. తమలోని హాస్య చతురతతో అందరినీ ఆకట్టుకోవడంతోపాటు సామాజిక అంశాలను, ఆయా విషయాల్లో తమ ఆలోచనలను పంచుకుంటూ ఆలోచింపచేస్తుంటారు. ఇదేకోవలోకి వస్తారు.. నాగాలాండ్‌ మంత్రి టెమ్‌జెన్‌ ఇమ్నా.

అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని ఓ రిసార్టు ఫొటోలను తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. పూర్తిగా మంచుతోకప్పబడి ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతాన్ని చూసి ఇదేదో స్విట్జర్లాండో, జమ్ముకశ్మీరో అనుకోకండి. అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని అనిని వద్ద కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన చిగు రిసార్టు. చాలా అద్భుతమైన ప్రాతం కదా అంటు అందులో రాసుకొచ్చారు. అంతటితో ఆగకుండా ఏమండీ పెమాఖండూ గారూ.. ఆ సుందర ప్రదేశానికి తనను ఎప్పుడు ఆహ్వానిస్తారు? అంటూ ముగించారు. ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటే https://arunachaltourism.com వెబ్‌సైట్‌ను సంప్రదించవచ్చని సూచించారు.

ये हसीं वादियां…!😍

This ain't Switzerland nor Kashmir!

This is the newly completed Chighu Resort at Anini, Arunachal Pradesh. Such a wonderful site! Isn't it?@PemaKhanduBJP Ji when are you inviting me ?

To visit, contact: https://t.co/dg7PdIAkrn#AmazingNortheast pic.twitter.com/CKbGAtzrXo

