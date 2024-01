January 13, 2024 / 06:17 PM IST

న్యూఢిల్లీ: తాను ఓబీసీలపై వ్యాఖ్యానించలేదని, ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు ఓవైసీపై వ్యాఖ్యలు చేశానని యోగా గురువు రామ్‌దేవ్‌ బాబా (Ramdev Baba) అన్నారు. ఓబీసీలను అవమానించేలా తాను మాట్లాడినట్లుగా వైరల్‌ అయిన వీడియోపై ఆయన స్పందించారు. తాను బ్రాహ్మణుడినని, అగ్నిహోత్రి బ్రాహ్మణుడిగా రామ్‌దేవ్‌ బాబా పేర్కొన్న ఒక వీడియో క్లిప్‌ వెలుగులోకి వచ్చింది. ‘నా అసలు గోత్రం బ్రహ్మ గోత్రం. నేను అగ్నిహోత్రి బ్రాహ్మణుడిని. బాబాజీని ఓబీసీ అంటారు. నేను వేద బ్రాహ్మణుడిని, ద్వివేది బ్రాహ్మణుడిని, త్రివేది బ్రాహ్మణుడిని, చతుర్వేది బ్రాహ్మణుడిని. నేను నాలుగు వేదాలు చదివాను’ అని అన్నారు. ‘ఓబీసీలు ఇలాంటివి చేయరుగా’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

కాగా, ఒక టీవీ ఛానెల్‌ కార్యక్రమంలో రామ్‌దేవ్‌ బాబా మాట్లాడిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఓబీసీలను అవమానించిన రామ్‌దేవ్‌ బాబాపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రధాని మోదీని కొందరు ప్రశ్నించారు. యోగా గురువు రామ్‌దేవ్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని, ఆయనకు చెందిన పతంజలి ఉత్పత్తులను బహిష్కరించాలని పలువురు డిమాండ్‌ చేశారు.

మరోవైపు వైరల్‌ అయిన ఈ వీడియో క్లిప్‌పై రామ్‌దేవ్‌ బాబా స్పందించారు. ఓబీసీలపై తాను ఎప్పుడూ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఒక ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు. ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ గురించి తాను వ్యాఖ్యానించినట్లు చెప్పారు. ‘నేను ఓవైసీ అని అన్నా. ఓబీసీ కాదు. ఆయన (ఓవైసీ) పూర్వీకులు దేశ వ్యతిరేకులు. నేను ఆయనను సీరియస్‌గా తీసుకోను’ అని రామ్‌దేవ్ అన్నారు. కాగా, ఓబీసీ వ్యాఖ్యలపై రామ్‌దేవ్‌ బాబా యూ టర్న్‌ తీసుకున్న వీడియో క్లిప్‌ను అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కూడా షేర్‌ చేశారు.

VIDEO | "I said 'Owaisi' and not 'OBC'," says Ramdev in response to a media query whether he had made any remarks on 'OBC'. pic.twitter.com/oTyDOLTXQI

Businessman @yogrishiramdev makes derogatory remarks against the OBC community and after his video went viral and when people started boycotting his Patanjali products, He tries to escape by saying he spoke against @asadowaisi and NOT OBC. Because he knows people are ok with him… pic.twitter.com/imNowuDGZY

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) January 13, 2024