June 27, 2023 / 07:41 PM IST

Tomato Price | టమాట ధరలు ఒక్కసారిగా రెక్కలొచ్చాయి. వారం కిందటి దాకా కిలో పది, ఇరవై రూపాయలకు దొరికిన టమాట ధర ఇప్పుడు సెంచరీ దాటేసింది. కొన్ని నగరాల్లో అయితే రూ.120 వరకు కూడా పలుకుతుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు రుతుపవనాల రాకలో జాప్యం కారణంగా దిగుబడులు తగ్గడంతోనే టమాట ధరలు పెరిగాయని రైతులు చెబుతున్నారు. ఏదేమైనా కూరల్లో నిత్యవసరంగా మారిన టమాట ధరలు కొండెక్కడంతో సామాన్యులు లబోదిబోమంటున్నారు. చుక్కలు చూపిస్తున్న ఈ ధరలతో ఎలా బతకగలమని వాపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టమాట ధరల పెరుగుదలపై సోషల్‌మీడియాలో సెటైర్లు పేలుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పలు మీమ్స్‌ వైరల్‌గా మారాయి.

పెరుగుతున్న పెట్రోల్‌, వంట నూనెల ధరలతో ఇప్పుడు టమాటా కూడా పోటీపడుతుందని కొంతమంది మీమ్స్‌ సృష్టించి పోస్టు చేస్తున్నారు. మరికొందరేమో మోదీజీ దగ్గర టన్నుల కొద్దీ టమాట సూప్‌ ఉంది.. అందుకే ధరలు అంతగా పెరిగాయని రాహుల్‌ గాంధీ అనుకున్నట్టుగా ఉన్న ఒక మీమ్‌ ఆకట్టుకుంటుంది.

Best finance minister ever #TomatoPrice pic.twitter.com/pgV0rV075w



టమాట ధరల పెరుగుదలపై కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ స్పందిస్తే ఎలా ఉంటుందో కూడా ఫన్నీగా ఓ మీమ్‌ను వదిలారు నెటిజన్లు. టమాట ధర సెంచరీ దాటితే నాకేంటి? నేను టమాట ఎక్కువగా తిననుగా అంటూ వ్యంగ్యంగా నవ్వుతున్న మీమ్‌ ఇప్పుడు ఆకట్టుకుంటుంది.

ఇక యాపిల్‌, టమాట ధరలు సమానంగా ఉండటంతో… ఓ షాపులో పక్కపక్కన అమ్ముతున్న ఫొటోను పోస్టు చేసిన నెటిజన్లు.. యాపిల్‌ ఫన్నీ రియాక్షన్‌ను చెప్పుకొచ్చేలా మీమ్‌ క్రియేట్‌ చేశారు. వీటితో పాటు ఇంకా చాలా మీమ్స్‌ వైరల్‌గా మారాయి. అవేంటో ఒకసారి మీరు లుక్కేయండి..

Tomato right now : pic.twitter.com/1gROkN0hb7

New Jewellery Ideas. Thank you Modi ji.

We all Indians request Nadda ji to gift a tokri full of tomatoes for this achievement. #TomatoPrice pic.twitter.com/KycRQGzq3E

— Kapil (@kapsology) June 27, 2023