August 18, 2023 / 04:57 PM IST

Mumbai Restaurant | ఓ కస్టమర్‌ చికెన్‌ను ఆర్డర్‌ (Chicken Curry) చేయగా అందులో చనిపోయిన ఎలుక (Baby Rat) కనిపించిన ఘటన ఇటీవలే ముంబై (Mumbai) బాంద్రాలోని ఓ ప్రముఖ రెస్టారెంట్‌లో వెలుగు చూసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించి క‌స్టమ‌ర్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా రెస్టారెంట్ మేనేజ‌ర్‌, చెఫ్‌పై పోలీసులు కేసు న‌మోదు చేశారు. తాజాగా ఆ రెస్టారెంట్‌ను మూసివేయాలని మహారాష్ట్ర ఫుడ్‌ అండ్‌ డ్రగ్స్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌ (FDA) ఆదేశించింది.

ఘటనపై విచారణలో భాగంగా ఆ హోటల్‌లో ఎఫ్‌డీఏ (FDA) అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ తనిఖీల్లో పలు అవకతవకలు కనుగొన్న అధికారులు రెస్టారెంట్‌ను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. అవసరమైన అన్ని మార్గదర్శకాలను పాటించే వరకూ రెస్టారెంట్‌ను తెరవకూడదని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు.

బాంద్రా వెస్ట్‌లోని పాలిహిల్‌లో భోజ‌నం చేసేందుకు ఫ్రెండ్‌తో క‌లిసి అనురాగ్ సింగ్ వెళ్లాడు. వారు చికెన్‌, బ్రెడ్‌తో మ‌ట‌న్ తాలి ఆర్డర్ చేశారు. త‌మ‌కు స‌ప్లై చేసిన ఫుడ్‌ను తింటుండ‌గా మాంసం ముక్క రుచిలో తేడా అనిపించ‌డంతో చూడగా అందులో చిన్న ఎలుక క‌నిపించింది.

దీంతో రెస్టారెంట్ మేనేజ‌ర్‌ను వారు ప్రశ్నించ‌గా స‌రైన స‌మాధానం ఇవ్వలేదు. మేనేజ‌ర్ తీరుపై ఆగ్రహంతో వారు బాంద్రా పోలీస్‌స్టేష‌న్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా బాంద్రా పోలీసులు రెస్టారెంట్ మేనేజ‌ర్‌, చెఫ్ వివియ‌న్ అల్బర్ట్ శిక‌వ‌ర్‌, చికెన్ స‌ప్లయ‌ర్లపై కేసు న‌మోదు చేసి ద‌ర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

@MumbaiPolice Rat found in our gravy at #papaPanchodadhaba near Pali naka Bandra West . No manager or owner is ready to listen . We called police and 100 as well . No Help yet . @mumbaimirror @TOIMumbai pic.twitter.com/YRJ4NW0Wyk

— Stay_Raw (@AMINKHANNIAZI) August 13, 2023