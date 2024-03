Cheetah cubs | ఐదు కాదు.. ఆరు కూనలకు జన్మనిచ్చిన దక్షిణాఫ్రికా చిరుత గామిని

March 18, 2024 / 12:41 PM IST

Cheetah cubs | దక్షిణాఫ్రికాలోని కలహరి (Tswalu Kalahari) టైగర్‌ రిజర్వ్‌ నుంచి తెప్పించిన ఆడ చిరుత గామిని (Gamini) ఇటీవలే ఐదు పిల్లలకు (Cheetah cubs) జన్మనిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే గామిని ఐదు పిల్లలకు కాదు, ఆరు పిల్లలకు జన్మనిచ్చినట్లు తాజాగా వెల్లడైంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్రం మంత్రి భూపేందర్‌ యాదవ్‌ (Bhupender Yadav) సోమవారం ఉదయం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని కునో నేషనల్‌ పార్కులో ఈ చిరుత ఆరు కూనలకు జన్మనిచ్చినట్లు తెలిపారు. ‘గామిని వారసత్వం ముందుకు దూసుకుపోతుంది..! ఈ ఆనందానికి అంతం లేదు. గామిని ఐదు పిల్లలకు కాదు.. ఆరు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది’ అంటూ కేంద్ర మంత్రి ట్వీట్‌ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను కూడా పంచుకున్నారు.

కాగా, గామిని భారత్‌లో ప్రసవించిన నాలుగో విదేశీ చిరుతగా, తొలి దక్షిణాఫ్రికా చిరుతగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ చిరుత ఆరు కూనలకు జన్మనివ్వడంతో.. భారత్‌లో జన్మించిన విదేశీ చిరుత కూనల సంఖ్య 14కు పెరిగినట్లైంది. అదేవిధంగా గామిని కొత్తగా ఆరు కూనలకు జన్మనివ్వడంతో కునో నేషనల్‌ పార్కులో మొత్తం చిరుత పులుల సంఖ్య 27కు పెరిగింది.

Gamini’s legacy leaps forward!

There is no end to joy: It is not five, but six cubs!

A week after the news of five cubs born to Gamini, it is now confirmed that Gamini, the South African cheetah mother, has given birth to six cubs, a record of sorts for a first-time mother.… pic.twitter.com/03ocLegBu0

— Bhupender Yadav (मोदी का परिवार) (@byadavbjp) March 18, 2024