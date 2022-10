October 20, 2022 / 05:52 PM IST

న్యూఢిల్లీ : పానీపూరి ఫౌంటెన్‌ను మీరు ఎక్కడా చూడకపోతే సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న వీడియోపై లుక్కేయండి. ఈ దేశీ స్నాక్‌ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడుతుంటారు. టిక్‌టాక్‌లో షేర్‌ అయిన ఒరిజినల్‌ వీడియోను ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పద్మాలక్ష్మి ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేయగా ఇప్పుడది తెగ వైరలవుతోంది.

Not a want, but a need 🤩 pic.twitter.com/QKvfJlabhH

— Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) October 19, 2022