Coronavirus | డేంజర్‌ బెల్స్‌.. దేశంలో 63 మందికి కొత్త వేరియంట్‌ జేఎన్‌.1

December 25, 2023 / 01:32 PM IST

Coronavirus | మూడేళ్ల కిందట ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన కరోనా వైరస్‌ మరోసారి ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది. మొన్నటి వరకు తగ్గుముఖం పట్టిన మహమ్మారి ఒక్కసారిగా విజృంభిస్తోంది. భారత్‌తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొవిడ్‌ కేసులు అమాంత పెరిగాయి. ఒకవైపు కొవిడ్‌ కేసులు పెరుగుతుంటే.. మరోవైపు కొత్త వేరియంట్‌ బయటపడి మరింత కలవరపెడుతోంది. ఇటీవలే కొవిడ్‌ సబ్‌ వేరియంట్‌ జేఎన్‌.1 (JN.1) గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే.

ప్రస్తుతం ఈ కొత్త వేరియంట్‌ చాప‌కింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. రోజురోజుకు ఆ వేరియంట్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. డిసెంబర్‌ 24 వరకూ దేశవ్యాప్తంగా 63 ఒమిక్రాన్‌ సబ్‌ వేరియంట్‌ అయిన జేఎన్‌.1 కేసులు నమోదైనట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. వీటిల్లో గోవాలోనే అత్యధికంగా 34 కేసులు నమోదైనట్లు తెలిపాయి. మహారాష్ట్రలో 9, కర్ణాటకలో 8, కేరళలో 6, తమిళనాడులో 4, తెలంగాణలో 2 జేఎన్‌.1 కేసులు బయటపడినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.

A total of 63 JN.1 COVID variant cases have been reported in the country till 24th December. 34 cases from Goa, 9 from Maharashtra, 8 from Karnataka, 6 from Kerala, 4 from Tamil Nadu and 2 from Telangana: Sources

