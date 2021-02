డెహ్రాడూన్ : ఉత్త‌రాఖండ్ చ‌మోలి జిల్లాలోని జోషిమ‌ఠ్ వ‌ద్ద స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు కొన‌సాగుతూనే ఉన్నాయి. త‌పోవ‌న్ ట‌న్నెల్‌లో చిక్కుకున్న వారి కోసం గాలింపు చ‌ర్య‌లు కొన‌సాగుతున్నాయి. తాజాగా మ‌రో 11 మృత‌దేహాల‌ను వెలికితీసిన‌ట్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అధికారులు వెల్ల‌డించారు. దీంతో మొత్తం మృతుల సంఖ్య 58కి చేరింది. మ‌రో 146 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. ఈ స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్‌తో పాటు రాష్ర్ట విప‌త్తు బృందాలు పాల్గొంటున్నాయి.



