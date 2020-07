న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీలోని సీఆర్పీఎఫ్‌ 122వ బెటాలియన్‌లో కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇన్‌స్పెక్టర్‌ను కాల్చి చంపిన ఎస్‌ఐ ఆ తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన శుక్రవారం రాత్రి లోధి ఎస్టేట్‌లోని హోంమంత్రి భవనం వద్ద జరిగింది. ఇన్‌స్పెక్టర్‌ దశరథ్‌ సింగ్‌, ఎస్‌ఐ కర్నేల్‌ సింగ్‌ మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. మాటామాటా పెరిగి ఆగ్రహంతో ఇన్‌స్పెక్టర్‌పై ఎస్‌ఐ కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో ఇన్‌స్పెక్టర్‌ దశరథ్‌ సింగ్‌ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అనంతరం తుపాకీతో కాల్చుకుని ఎస్‌ఐ కర్నేల్‌ సింగ్‌ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.



Karnail Singh, a CRPF sub-inspector of 122nd Battalion shot dead CRPF inspector Dashrath Singh last night after a heated argument. Karnail Singh later shot himself dead. Local police are investigating the matter: Central Reserve Police Force (CRPF)#Delhi https://t.co/LV9PXYIiqP