Massive Fire | ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

July 2, 2024 / 01:25 PM IST

Massive Fire | పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం (Massive Fire) సంభవించింది. ఓ ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ ఫ్యాక్టరీ (engine oil factory)లో మంటలు చెలరేగాయి. రంగంలోకి దిగిన ఫైర్‌ అధికారులు మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

కోల్‌కతాలోని ధాపాలో గల షైరాబాద్‌లోని (Shairabad) ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీలో మంగళవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టంగా పొగ కమ్ముకుంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. 5 అగ్నిమాపక యంత్రాల సాయంతో మంటలను అదుపు చేసేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ అగ్నిమాపక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రమాదంలో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

#WATCH | West Bengal: A massive fire breaks out at an engine oil factory in Shairabad, Dhapa in Kolkata. 5 fire tenders are at the spot. Firefighting operations are underway. Details awaited.

(Video Source: Fire Brigade) pic.twitter.com/cieec2GnDj

— ANI (@ANI) July 2, 2024