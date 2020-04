పోలీసులపై ఆ వృద్ధుడికి ఎనలేని అభిమానం

తిరువనంతపురం : కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో దేశమంతా లాక్‌డౌన్‌ అమలవుతోంది. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో పోలీసులు, డాక్టర్లు ప్రజలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులపై ఓ వృద్ధుడు ఎనలేని అభిమానం చూపిస్తున్నాడు. లాక్‌డౌన్‌ విధుల్లో ఉన్న పోలీసులకు ఆ వృద్ధుడు నిత్యం అరటి పండ్లు, సోడాను ఉడుతా భక్తిగా అందిస్తున్నాడు.



కేరళ అలప్పుజా జిల్లాలోని కాలవూరులో గిరీష్‌ అనే వృద్ధుడు.. కొబ్బరి కాయలను తెంపే పని చేస్తున్నాడు. అయితే లాక్‌డౌన్‌ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి.. గిరీష్‌ తన శక్తి మేర పోలీసులకు ఏదో సాయం చేయాలనుకున్నాడు. ఈ ఆలోచన వచ్చిన మరుక్షణమే.. ప్రతి రోజు విధుల్లో ఉన్న పోలీసులకు గిరీష్‌ అరటి పండ్లు, సోడాను ఇస్తున్నాడు.

ఈ సందర్భంగా గిరీష్‌ మాట్లాడుతూ.. తాను సంపాదించిన దాంట్లో కొంత పోలీసుల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నాను. పోలీసులు మన రక్షణ కోపం పాటుపడుతున్నప్పుడు వారి కోసం మనం చిన్న సాయం చేస్తే తప్పు లేదన్నారు. ప్రతి రోజు విధుల్లో ఉన్న పోలీసులకు అరటి పండ్లు, సోడా ఇస్తున్నానని గిరీష్‌ తెలిపాడు.

