ఈ-రిక్షాను ఢీకొట్టి ఈడ్చుకెళ్లిన కారు‌.. అక్కడికక్కడే మరణించిన ఈ-రిక్షా డ్రైవర్‌

February 21, 2023 / 07:11 PM IST

లక్నో: వాహనాలతో మనుషులను ఢీకొట్టి కేసుల నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఈడ్చుకెళ్తున్న ఘటనలు ఈ మధ్య తరచూ జరుగుతున్నాయి. గడిచిన రెండు నెలల్లో ఢిల్లీలో, ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్‌లో, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లో ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఢిల్లీలో రెండు ఘటనలు జరుగగా ఒక ఘటనలో యువతి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. భువనేశ్వర్‌లో, ఇండోర్‌లో, ఢిల్లీలో జరిగిన మరో ఘటనలో బాధితులు గాయాల పాలయ్యారు.

తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లక్నో నగరంలో అలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఫార్చ్యూనర్‌ కారులో వేగంగా వచ్చిన ఓ వ్యక్తి ఈ-రిక్షాను బలంగా ఢీకొట్టాడు. రిక్షా కారు కింద ఇరుక్కోవడంతో ఈ-రిక్షా డ్రైవర్‌ జీతుసింగ్‌ కారు డోర్‌ పట్టుకుని వేలాడాడు. అయినా కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి ఆపకుండా ఈడ్చుకెళ్లడంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కాగా, ఈ-రిక్షాను కారు ఈడ్చుకెళ్లిన దృశ్యాలు అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.

కారు డ్రైవర్‌ ముందుగానే ఓ వ్యక్తిని ఢీకొట్టాడని, వారి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ముందు వెళ్తున్న జీతు సింగ్‌ ఈ-రిక్షాను ఢీకొట్టి ఈడ్చుకెళ్లాడని ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపాడు. తాము వెళ్లి చూసేసరికి జీతూ సింగ్‌ రక్తపు మడుగులో పడిఉన్నాడని చెప్పాడు.

కాగా, ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామని పోలీసులు తెలిపారు. సీసీ ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా లక్నో రిజిస్ట్రేషన్‌తో ఉన్న ఫార్చ్యూనర్‌ కారును గుర్తించి సీజ్‌ చేశామని చెప్పారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నామన్నారు.

