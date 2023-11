November 28, 2023 / 06:11 PM IST

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రంలోని సిల్క్యారా టన్నెల్‌లో చిక్కుకున్న 41 మంది బాధితులను వెలికి తీయడానికి కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ పూర్తికావచ్చింది. సొరంగంలో కూలిన శిథిలాలను తొలచుకుంటూ రెస్క్యూ టీమ్స్‌ దాదాపు బాధితులు సమీపంలోకి వెళ్లాయి. ఈ రాత్రికల్లా రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ పూర్తి కావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ పూర్తి కావచ్చిందన్న వార్తల నేపథ్యంలో బాధిత కూలీల కుటుంబాలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: As the rescue operations enter final stage, sweets being distributed among the family members of Anil Bedia, one of the workers who is trapped in the Silkyara tunnel pic.twitter.com/fkLLj6SLEI

— ANI (@ANI) November 28, 2023