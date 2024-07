Nara Rohit Sundarakanda Movie Poster Out

ఏ రెండు ప్రేమకథలు ఒకేలా ఉండవ్‌..

నారా రోహిత్‌ కథానాయకుడిగా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘సుందరకాండ’. ఇది ఆయన నటిస్తున్న 20వ చిత్రం కావడం విశేషం. వెంకటేశ్‌ నిమ్మలపూడి దర్శకుడు.

July 26, 2024 / 03:20 AM IST

నారా రోహిత్‌ కథానాయకుడిగా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘సుందరకాండ’. ఇది ఆయన నటిస్తున్న 20వ చిత్రం కావడం విశేషం. వెంకటేశ్‌ నిమ్మలపూడి దర్శకుడు. సంతోష్‌ చిన్నపోళ్ల, గౌతమ్‌రెడ్డి, రాకేశ్‌ మహంకాళి నిర్మాతలు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నిర్మాణదశలో ఉంది. నేడు నారా రోహిత్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ని మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు.

‘No two love stories are the same’ అని పోస్టర్‌పై ఉంది. ఇది వైవిద్యమైన ప్రేమకథ అని మేకర్స్‌ చెబుతున్నారు. విర్తి వాఘని కథానాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్‌, నరేశ్‌ విజయకృష్ణ. వాసుకి ఆనంద్‌ ఇతర పాత్రధారులు. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: ప్రదీష్‌ ఎం.వర్మ, సంగీతం: లియోన్‌ జేమ్స్‌, నిర్మాణం: సందీప్‌ పిక్చర్‌ ప్యాలెస్‌.

Read Today's Latest Cinema Telugu News