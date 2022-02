February 20, 2022 / 03:42 PM IST

ఈ బుడ‌త‌డి వ‌య‌సు 9 ఏళ్లు మాత్ర‌మే. కానీ అంత చిన్న వ‌య‌సులోనే గిన్నిస్ బుక్‌లోకి ఎక్కేశాడు. ప్ర‌పంచంలోనే అత్యంత చిన్న వ‌య‌సులోనే యోగా గురువుగా మారి రికార్డు సృష్టించాడు. మామూలు యోగా ఇన్‌స్ట్ర‌క్ట‌ర్ కాదు.. స‌ర్టిఫై చేసిన యోగా గురువు ఆ బాలుడు. దుబాయ్‌లో ఉండే రెయాన్ష్ సురానీ ఇండియ‌నే. కానీ.. త‌న త‌ల్లిదండ్రుల‌తో క‌లిసి త‌న చిన్న‌త‌నంలోనే దుబాయ్ వెళ్లిపోయాడు.

4 ఏళ్ల వ‌య‌సు నుంచే యోగా చేయ‌డం ప్రారంభించాడు రెయాన్ష్. 200 గంట‌ల యోగా టీచ‌ర్ ట్రెయినింగ్ కోర్సును కూడా పూర్తి చేశాడు. జులై 27, 2021న ఆనంద్ శేఖ‌ర్ యోగా స్కూల్ నుంచి యోగా స‌ర్టిఫికెట్‌ను కూడా అందుకున్నాడు.

అంత చిన్న వ‌య‌సులోనే యోగా ట్రెయినింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసినందుకు గిన్నిస్ వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డు ప్ర‌తినిధులు.. రెయాన్ష్ పేరును గిన్నిస్ బుక్‌లోకి ఎక్కించారు. ఇప్పుడు యోగా ఇన్‌స్ట్ర‌క్ట‌ర్‌గా మారాడు రెయాన్ష్.

యోగా నేర్చుకునే వాళ్ల‌కు ప్రైవేటుగా క్లాస్‌లు తీసుకోవ‌డంతో పాటు.. త‌న స్కూల్‌లో కూడా త‌న తోటి విద్యార్థుల‌కు రెయాన్ష్ యోగా నేర్పిస్తున్నాడు.

He has completed over 200 hours of intense yogi training!

