Massive Fire | వస్త్ర దుకాణంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు మృతి

April 3, 2024 / 11:04 AM IST

Massive Fire | మహారాష్ట్ర (Maharashtra)లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (Massive Fire) సంభవించింది. ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌ (Chhatrapati Sambhajinagar) జిల్లాలోని ఓ వస్త్ర దుకాణం (clothing shop)లో బుధవారం ఉదయం పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలోని ఓ వస్త్ర దుకాణంలో తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఆ భవనంలోని రెండో ఫ్లోర్‌లో ఓ కుటుంబం నిద్రిస్తోంది. అయితే, మంటలు రెండో ఫ్లోర్‌ వరకూ వ్యాపించనప్పటికీ పొగ కారణంగా ఊపిరాడక ఆ కుటుంబంలోని ఏడుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, అగ్నిమాపక బృందాలు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపుచేశారు. మృతులను ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజ్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు మాత్రం ఇప్పటికీ తెలియరాలేదు.

#WATCH | Maharashtra: A massive fire broke out in a clothing shop in the cantonment area of Chhatrapati Sambhajinagar, Aurangabad. Further details awaited. pic.twitter.com/Uokb80upnP

— ANI (@ANI) April 3, 2024