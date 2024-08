Accident | బస్సును ఢీకొట్టిన కారు.. ఏడుగురు దుర్మరణం

August 4, 2024 / 10:53 AM IST

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఇటావా వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (Accident) జరిగింది. రాయ్‌బరేలి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్తున్న డబుల్‌ డెక్కర్‌ బస్సు లక్నో-ఆగ్రా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వేపై ఇటావా వద్ద అదుపుతప్పి కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో 25 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయకచర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను దవాఖానకు తరలించారు.

అర్ధరాత్రి 12.30 గంటలకు ప్రమాదం జరిగినట్టు ఎస్పీ సంజయ్‌ కుమార్‌ వర్మ అన్నారు. మృతుల్లో నలుగురు బస్సులో ప్రయాణికులు, ముగ్గురు కారులో ప్రయాణిస్తున్న వారు ఉన్నారని చెప్పారు. కారు డ్రైవర్‌ నిద్రలోకి జారుకోవడంతో అదుపుతప్పి బస్సును ఢీకొట్టిందన్నారు. దీంతో అది రోడ్డు పక్కన ఉన్న లోయలోకి వెళ్లిపోయిందని తెలిపారు.

