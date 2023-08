August 28, 2023 / 05:17 PM IST

బెంగుళూరు: చంద్ర‌యాన్‌-3కి చెందిన రోవ‌ర్ ప్ర‌జ్ఞాన్(Rover Pragyan) ప్ర‌స్తుతం మూన్‌పై వాక్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ రోవ‌ర్ వెళ్తున్న దారిలో భారీ అగాధం ఎదురైంది. చంద్రుడి ఉప‌రిత‌లంపై దాదాపు నాలుగు మీట‌ర్ల విస్తీర్ణం ఉన్న‌ గొయ్యిని గుర్తించారు. దీంతో ప్ర‌జ్ఞాన్ రోవ‌ర్ రూటును మార్చేశారు. రోవ‌ర్‌కు ఉన్న నావిగేష‌న్ కెమెరాలు ఆగ‌స్టు 27వ తేదీన ఆ క్రాట‌ర్ ఫోటోను తీశాయి. ఆ ఫోటోను ఇవాళ ఇస్రో త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో అప్‌లోడ్ చేసింది. ఆ గొయ్యి రోవ‌ర్ ప్ర‌జ్ఞాన్‌కు సుమారు మూడు మీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న‌ట్లు శాస్త్ర‌వేత్త‌లు గుర్తించారు. దీంతో మ‌ళ్లీ రోవ‌ర్‌ను వెన‌క్కి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ రోవ‌ర్ కొత్త రూట్లో సుర‌క్షితంగా వెళ్తున్న‌ట్లు ఇస్రో పేర్కొన్న‌ది.

Chandrayaan-3 Mission:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.

It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF

— ISRO (@isro) August 28, 2023